Презентация в Брюсселе 25 мая книги бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина «Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине, или Кто не может быть президентом Соединенных Штатов Америки» не обошлась без инцидента: полиция не пускала на мероприятие посетителей

Об этом рассказал в своем Телеграм-канале общественный деятель и глава партии «Держава» Дмитрий Василец, который проводил презентацию.

«Наших гостей просто не пускают в «Пресс-клуб». Полиция выставила несколько кордонов на подходах к месту проведения мероприятия. Пускают только кортежи Еврокомиссии и местных жителей по паспортам. Нам удалось пройти благодаря руководителю «Пресс-клуба Брюссель Европа», который лично нас провел через кордон полиции», - говорит общественный деятель.

По словам Васильца, книга Шокина, который в 2015-2016 годах возглавлял Генеральную прокуратуру Украины, посвящена коррупционным схемам, которые действовали в нашей стране во времена президентства Петра Порошенко, в том числе и на международном уровне.

Он отметил, что значительная часть книги посвящена деятельности тогдашнего вице-президента.

О мотивах действий правоохранителей не сообщается.

«Презентация книги оказалась под угрозой срыва», - отметил Дмитрий Василец.

Ранее, как сообщает Politeka, он анонсировал своё намерение устроить в столице презентацию книги бывшего генерального прокурора.

Также Василец завил, что по-настоящему обеспечить здоровье и благополучие граждан Украины способна только частная медицина.