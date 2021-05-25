Сегодня в Пресс-клубе «Брюссель-Европа» (Брюссель, Бельгия) состоялась презентация книги бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина «Невыдуманная история международной коррупции Джо Байдена в Украине, или Кто не может быть президентом США»
Книгу презентовал общественный деятель, глава партии «Держава» Дмитрий Василец.
«Тему коррупции замалчивать нельзя. Замалчивать коррупцию – это, по сути, способствовать ограблению украинского народа», - заявил он.
По его словам, если журналисты и общественные деятели не будут говорить о коррупции, эти преступления останутся безнаказанными.
«Эта книга не о политике, не о взаимоотношениях разных политических сил в далеких заокеанских странах. Это конкретно книга о коррупционных преступлениях», - отметил Василец.
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Также общественный деятель рассказал, что ряд документов, которые опубликованы в книге Шокина, ранее нигде не публиковались.
«Эти документы прямо свидетельствуют о ряде фактов международной коррупции и блокировании расследования коррупционных преступлений в Украине на высшем уровне», - говорит глава партии «Держава».
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