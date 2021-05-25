Общественный деятель и глава партии "Держава" Дмитрий Василец в своем Telegram-канале заявил, что правоохранители не пускают гостей на презентацию книги о коррупции президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украине.
“Презентация книги Виктора Шокина о международной коррупции в Украине "Невыдуманная история международной коррупции Джо Байдена в Украине, или Кто не может быть президентом США" под угрозой срыва. Наших гостей просто не пускают в Пресс-клуб, полиция выставила несколько кордонов на подходах к месту проведения мероприятия. Пускают только кортежи Еврокомиссии и местных жителей по паспортам”, - сказал Дмитрий Василец.
Он отметил, что им удалось пройти, поскольку руководитель Пресс-клуба Брюссель-Европа лично провел их через кордон полиции.
На видео видно, что на дороге выставили ограждение из колючей проволоки, а подъезды к зданию перекрыты полицейскими кордонами.
Добавим, что автором книги является бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, который был свидетелем событий и политических процессов, которые происходили в Украине. Он раскрыл личное участие Байдена в блокировании расследования коррупции, блокировании уголовных дел в отношении компании “Burisma” и шантажа руководства Украины. В книге публикуется ряд документов и фактов международной коррупции.
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Как сообщала Politeka, Дмитрий Василец презентует книгу Шокина о коррупционных действиях Байдена в Украине.
Также Politeka сообщала, что Василец анонсировал презентацию и заявил, что книга написана свидетелем событий и политических процессов происходивших в Украине.