Общественный деятель и глава партии "Держава" Дмитрий Василец в своем Telegram-канале заявил, что правоохранители не пускают гостей на презентацию книги о коррупции президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украине.

“Презентация книги Виктора Шокина о международной коррупции в Украине "Невыдуманная история международной коррупции Джо Байдена в Украине, или Кто не может быть президентом США" под угрозой срыва. Наших гостей просто не пускают в Пресс-клуб, полиция выставила несколько кордонов на подходах к месту проведения мероприятия. Пускают только кортежи Еврокомиссии и местных жителей по паспортам”, - сказал Дмитрий Василец.

Он отметил, что им удалось пройти, поскольку руководитель Пресс-клуба Брюссель-Европа лично провел их через кордон полиции.

На видео видно, что на дороге выставили ограждение из колючей проволоки, а подъезды к зданию перекрыты полицейскими кордонами.

Добавим, что автором книги является бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, который был свидетелем событий и политических процессов, которые происходили в Украине. Он раскрыл личное участие Байдена в блокировании расследования коррупции, блокировании уголовных дел в отношении компании “Burisma” и шантажа руководства Украины. В книге публикуется ряд документов и фактов международной коррупции.

Как сообщала Politeka , Дмитрий Василец презентует книгу Шокина о коррупционных действиях Байдена в Украине .