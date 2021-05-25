Общественный деятель и глава партии «Держава» Дмитрий Василец в своем Telegram-канале опубликовал анонс на презентацию книги «Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине, или кто не может быть президентом Соединенных Штатов Америки», которая состоится в Пресс-клубе Брюссель-Европа сегодня, 25 мая, в 10:00.

Автор книги - бывший Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин. Презентация состоится в Прес-клубе Брюссель-Европа, а трансляцию можно будет посмотреть на ютуб-канале Дмитрия Васильца, который будет презентовать книгу широкой общественности.

«Вашему вниманию будет представлена книга с целым рядом документов и фактов международной коррупции, которая разъедает нашу страну и обращает украинский народ в нищету», - заявил Василец.

Журналист отметил, что замалчивать подобное – все равно что становиться соучастником преступлений против Украины. В прес-релизе также сообщается, что автор книги, экс-генпрокурор Шокин имел доступ в закулисье украинской политики, мог наблюдать за влиянием США и фиксировать все документально.

«Он пишет о коррупции на высшем уровне времен Порошенко, в том числе за счет средств, предоставленых ЕС и США», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщала Politeka, Василец заявил, что презумпция невиновности просто испарилась у нас в стране.