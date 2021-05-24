Общественный деятель, глава партии «Держава» Дмитрий Василец в своем Telegram опубликовал анонс презентации книги о коррупционных злодеяниях Джо Байдена в Украине. Как отмечено в сообщении, 25 мая в 10:00 в пресс-клубе Брюссель-Европа глава партии «Держава» покажет миру книгу, раскрывающую коррупционные преступления нынешнего президента США.

«Автор раскрывает личное участие Джозефа Байдена, в то время вице-президента США, в блокировании расследования коррупции, блокировании уголовных дел в отношении компании «Burisma» и шантажа руководства Украины. В книге также описываются попытки политического убийства автора», - сказано в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу клуба, где пройдет презентация, книга называется «Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине, или кто не может быть президентом Соединенных Штатов Америки». Презентацию будет проводить Дмитрий Василец.

«Друзья, завтра в Брюсселе пройдет презентация книги бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина», - отмечает Василец в своем Telegram.

Как отмечено в пресс-релизе, автор в своей книге раскрыл тему коррупции на высшем уровне времен Порошенко за деньги предоставленные США и ЕС.

«Книга написана свидетелем событий и политических процессов происходивших в Украине. Он имел широкий доступ за кулисы украинской политики и мог наблюдать за скрытыми сторонами отношений между Украиной и США и фиксировать все документально», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, Politeka сообщала, что в Украине состоялся анонс новой партии "Держава": лидер Дмитрий Василец озвучил ключевые цели.

Ранее Politeka публиковала заявление партии «Держава», что только частная медицина способна по-настоящему позаботиться о здоровье и благополучии граждан.

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