Лидер партии «Держава» Дмитрий Василец в своем телеграм-канале сообщил , что партия на своей странице в Facebook заявила, что они не могут равнодушно наблюдать за безуспешной борьбой с пандемией.

Они уверены, что эта борьба была бы намного результативнее, если бы государство задействовало все резервы, предоставленные благодаря медицинской реформе.

«Искренне не понимаем, почему власти не используют ресурсы частных медицинских учреждений. Ведь из многочисленных заявлений наших чиновников мы знаем, что только частная медицина способна по-настоящему позаботиться о здоровье и благополучии граждан», - сказано в сообщении.

Они заявили, что требуют обязать частные медицинские учреждения зарезервировать не менее 75% своих койко-мест для лечения граждан Украины на общих основаниях под руководством Минздрава. При этом лечение должно осуществляться по тарифам Национальной службы здоровья за счёт бюджетных средств.

Также партия призвала частные медицинские учреждения не дожидаться первого шага со стороны государства, а проявить сознательность и ответственность перед украинским народом и бороться за жизни всех украинцев, а не только тех, кто имеет материальную возможность лечиться в частных больницах.

«В противном случае, мы оставляем за собой право пикетировать самые крупные частные сети медицинских учреждений, устраивать публичные гражданские проверки и блокировать в будущем получение любых бюджетных денег частной медициной», - заявили в партии.

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