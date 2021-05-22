Сегодня, 22 мая, лидер партии «Держава» Дмитрий Василец на своей странице в Telegram потребовал у власти обязать частные медицинские учреждения зарезервировать не менее 75% своих койко-мест для лечения граждан Украины на общих основаниях под руководством Минздрава и пригрозил пикетами.

«Будучи настоящими патриотами своей страны, соратники партии «Держава» не могут равнодушно взирать на то, как Президент, правительство и Верховная Рада безуспешно борются с нашествием всё новых и новых мутаций коронавируса», - идется в заявлении партии.

В заявлении сообщается, что борьба против новых мутаций COVID-19 была бы значительно более эффективная, если бы государство задействовало все резервы медреформы.

«Искренне не понимаем, почему власти не используют ресурсы частных медицинских учреждений. Ведь из многочисленных заявлений наших чиновников мы знаем, что только частная медицина способна по-настоящему позаботиться о здоровье и благополучии граждан», - сказано в заявлении.

Политическая партия «Держава» потребовала обязать частные медицинские учреждения зарезервировать не менее 75% своих койко-мест для лечения больных на СOVID-19 граждан Украины на общих основаниях. Добавляется, что лечение должно проходить под четким руководством Минздрава и в соответствии с тарифами «Национальной службы здоровья» за счет бюджетных средств.

Соратники партии в своем сообщении призвали собственников и руководителей частных медицинских учреждений проявить сознательность и ответственность перед украинским народом и помочь государственной медицине бороться за жизни всех украинцев, а не только финансово обеспеченных.

«В противном случае, мы оставляем за собой право пикетировать самые крупные частные сети медицинских учреждений, устраивать публичные гражданские проверки и блокировать в будущем получение любых бюджетных денег «частной медициной», - резюмировали в сообщении.

Напомним, в Украине состоялся анонс новой партии «Держава»: лидер Дмитрий Василец озвучил ключевые цели .