Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук считает выдвинутое ему подозрение политическим преследованием, отвергает все обвинения в свой адрес и указывает на факт политических репрессий в отношении оппозиции. Об этом сам политик заявил во время выступления в Киевском апелляционном суде, где проходит заседание по обжалованию избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Аргументы, которые сегодня выдвигает сторона обвинения, являются безосновательными и политически мотивированными. Эти действия расцениваются мной как политические репрессии против меня, как незаконное уголовное преследование меня, представителя оппозиционной партии, которая выступает против политического курса действующей власти, ‒ заявил Медведчук в суде. ‒ Доказательства, содержащиеся в материалах подозрения, а также в решении суда первой инстанции, являются необоснованными інезаконними. Они основываются на предположениях и не могут быть положены в основу принятия решения о мере пресечения».

Оппозиционер прямо заявил о политическом преследовании со стороны власти, поскольку именно «Оппозиционная платформа – За жизнь» вразрез с официальным политическим курсом Киева выступает за мирное урегулирование на Донбассе, продвигает эффективный мирный план, согласованный с представителями всех заинтересованных сторон, выступает в защиту русского языка и русскоязычного населения Украины,в защиту единой канонической православной церкви, за восстановление отношений с РФяк основным торгово-экономическим партнером Украины и тому подобное.

"Именно эта моя позиция побудила власть и к незаконному применению санкций, и к притеснениям наших депутатов как в Киеве, так и в регионах», ‒уверен Медведчук.

При этом обвинения в так называемой проросійскості,которые пытаются навесить на партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» национал-радикалы, он полностью отверг, аргументируя это тем, что ОПЗЖ получила миллионы голосов поддержки на выборах, и это дает ей правовідстоювати собственный политический курс и интересы избирателей.

"В стране, где граждане говорят на разных языках, ходят в разные церкви, по-разному оценивают исторические факты независимой Украины, не может быть навязана точка зрения или ментальность, присущая лишь части населения.Плюрализм мнений, взглядов гарантированы Конституцией Украины, ‒ заявил нардеп. - Но власти это не нравится, и она стала на путь незаконной внесудебной расправы ‒ применение санкций ко мне и к моему коллеге Тарасу Козаку, закрытие оппозиционных телевизионных каналов, открытие дел в отношении других народных депутатов местных советов».

По мнению Виктора Медведчука, все вышеуказанное свидетельствует о политических репрессиях, о незаконном уголовном преследовании членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Хочу твердо заявить, что политическая борьба нашей партии продолжится, ‒ резюмировал оппозиционер. - А что касается уголовного дела против меня, мы с адвокатами будем делать все, чтобы опровергнуть эти незаконные, безосновательные и необоснованные обвинения».