Об этом пишет Знай.юа со ссылкой на Антикор. Приводим материал без ремарок и комментариев редакции.

Самый обсуждаемый в кулуарах конвертатор кандидат в санкционный список на сегодняшнем заседании СНБО.

Стаковиченко Игорь Сергеевич, в миру Стакан, организатор конвертационного центра. Место ведения хозяйственной деятельности замечено на 8 этаже в Бизнес центре IQ по адресу Болсуновская 13-15. Проживает субъект в элитном коттеджном поселке "Днепровская волна", в селе Козин.

Организовывает работу директоров, бухгалтеров на фиктивных предприятиях, координирует работу курьеров, охраны и менеджеров по работе с клиентами.

В непосредственном подчинении находится Мишухин Артем Игоревич, известный как Артем-Глобал Опт. Место ведения хозяйственной деятельности замечено по адресу Липская 10, где занимает два этажа бывшего офиса Партии Регионов.

Основной вид деятельности скупка за наличные деньги зерновых и масленичных культур, масла и жмыха подсолнечного под компании предоставленные его патроном Стаковиченко Игорем Сергеевичем для дальнейшего экспорта без возмещения валютной выручки.

В непосредственном подчинении находится Хомуха Максим Иванович, выполняет всю техническую работу конвертационного центра Стаковиченко Игоря Сергеевича. Оборот данной группы лиц доходит до 70млн грн в день.

Кроме того, Стаковиченко в 2019 году активно разворовывал бюджет в Херсонской области.

Пригласил его в Херсонскую область ныне действующий начальник Налоговой службы Херсонской области Игорь Клим, известный в узких кругах финансового криминалитета юга Украины как организатор маштабных конвертационных и обнальных центров. В последствии эти два гения финансового терроризма организовали схему незаконного экспорта фиктивными предприятиями сельхозпродукции. Масштабы преступления превзошли объёмы легального експорта Херсонщины и составили более четырех миллиардов гривен.

На то время сума убытков нанесенные преступниками государству только по НДСу перевалили за миллиард гривен, что превысило суму уплаты НДСа всем реальным бизнесом Херсонской области.

Часть фиктивных передприятий:

ТОВ "Адоніс мега торг" (42269440); ТОВ «Віртекс-А» (42269388); ПП "Ботейн" (43449277); ПП "Імексплаза" (42844631); ТОВ "Агродом Укртаврик" (43253887); ТОВ "Стейблл" (43321490); ТОВ "Меганат" (41736387); ТОВ "Смарагдовий Світ" (42303266); ТОВ "Єкспотов" (41984015); ПП "Бартон Гранд" (41866057).