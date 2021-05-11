Народный депутат Илья Кива в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» заявил, что Украину следует превратить из парламентско-президентской республики в чисто парламентскую, оставив президенту лишь представительские функции.

«Когда мы (ОПЗЖ. – ред.) придём к власти, то сделаем Украину парламентской республикой. Вы можете с ходу вспомнить, кто сейчас президент Германии? Так же нужно сделать и у нас», - говорит политик.

По его мнению, пост президента ликвидировать не нужно, но следует оставить ему лишь декоративную роль, а реальную власть передать в руки Верховной Рады.

«Нам нужно уйти от двоевластия, при котором есть парламент и президент – и идёт борьба кланов. А децентрализация только усиливает эти кланы на местах – у них там уже есть и своя полиция, и свои армии. Власть должна принадлежать парламенту, причём его следует сделать двухпалатным. Тогда все конфликтные вопросы мы сможем решать открыто, за столом переговоров, и не останется места для грызни под ковром», - считает Илья Кива.

Ранее, как сообщает Politeka, Николай Томенко прокомментировал скандал вокруг диссертации Кивы.

Также он высказал своё мнение по поводу того, как Илья Кива сделал политическую карьеру.



