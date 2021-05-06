О депутатах Верховной Рады говорят часто, о тех из них, кто принадлежит к фракции «Слуги народа» - ещё чаще, но первое место, пожалуй, принадлежит Галине Третьяковой.

Своё суждение о ней в программе Снежаны Егоровой «Снежна лавина» высказывает коллега Третьяковой по парламентской фракции, юрист и предприниматель Евгений Шевченко.

«Я думаю, что Галине Третьяковой нужно уходить из комитета по социальной политике, потому что то, что она делает, обычно делают в комитете по финансовой политике. Это там ищут способы всё выжать из людей. Власть устроена так, что есть разная политика: финансовая, промышленная, гуманитарная… И каждый тянет одеяло на себя. Если есть баланс противовесов, то это нормально. Кто-то должен собирать налоги, а кто-то раздавать деньги. Если все будут социалистами, то налогов не будет», - говорит политик.

По его словам, должен быть финансовый комитет, которому плевать на всё, кроме денег. Но должны быть гуманитарный и социальный комитеты, которые отстаивают права людей.

«Галина Третьякова не защищает интересы людей, а работает в противоположном направлении. Это абсолютно нормально, просто она выбрала не тот комитет. Я вовсе не хочу её оскорблять, просто это человек, который занимает не своё место», - считает Евгений Шевченко.

Ранее, как сообщает Politeka, своё мнение о самом Евгении Шевченко высказывал известный политик Тарас Чорновил.

А Тарас Загородний напомнил о скандале, который вызвала поездка этого депутата к белорусскому диктатору Александру Лукашенко.