Народный депутат Украины IX созыва Евгений Шевченко в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» объяснил, почему встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.
По его словам, он встретился с Лукашенко, чтобы защитить интересы избирателей своей партии.
Также нардеп обратился к украинцам, которые осудили его за встречу с президентом Беларуси.
«Граждане Украины, кто меня осуждает за поездку к Лукашенко или поддерживает… Я хочу объяснить. Право общения с президентами других стран, с депутатами других стран, с министрами у меня есть. У любого народного депутата и записано это право в статье 17 закона Украины «О статусе народного депутата». Поэтому все разговоры о том, что «он же не президент, как он мог встречаться…». Меня пригласил президент соседнего государства. И что мне нужно было? Отказаться?», - заявил Шевченко.
Кроме того, народный депутат объяснил, почему Лукашенко решил пригласить именно его.
Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"
Могилевская удивила внешностью в обычной жизни, халат и ложка во рту: "Выпендреж"
Лазановский показал Дорофеевой, как и с кем живет после победы в "Голосі країни": "Боже, тебе везет..."
Вылетевшая из "Холостяка" Юлия "Зайка" призналась, чем больна: "Начала прогрессировать атрофия..."
Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."
«Потому что я пошел против течения «соросят» и поддержал Лукашенко, государственность Лукашенко… Ну, начал с флага это все (в 2020 году Шевченко принес в зал парламента флаг Беларуси, - ред.)», - сказал он.
Ранее Politeka сообщала, что Бортник объяснил, как правительству удалось уволить Коболева с должности главы Нефтегаза.
Также Politeka сообщала, что Скаршевский рассказал, почему Витренко не смог стать министром энергетики.