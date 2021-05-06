Народный депутат Украины IX созыва Евгений Шевченко в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» объяснил, почему встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

По его словам, он встретился с Лукашенко, чтобы защитить интересы избирателей своей партии.

Также нардеп обратился к украинцам, которые осудили его за встречу с президентом Беларуси.

«Граждане Украины, кто меня осуждает за поездку к Лукашенко или поддерживает… Я хочу объяснить. Право общения с президентами других стран, с депутатами других стран, с министрами у меня есть. У любого народного депутата и записано это право в статье 17 закона Украины «О статусе народного депутата». Поэтому все разговоры о том, что «он же не президент, как он мог встречаться…». Меня пригласил президент соседнего государства. И что мне нужно было? Отказаться?», - заявил Шевченко.

Кроме того, народный депутат объяснил, почему Лукашенко решил пригласить именно его.

«Потому что я пошел против течения «соросят» и поддержал Лукашенко, государственность Лукашенко… Ну, начал с флага это все (в 2020 году Шевченко принес в зал парламента флаг Беларуси, - ред.)», - сказал он.

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