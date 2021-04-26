Действующая власть по наущению Запада продолжает разваливать отечественную систему образования.
Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, комментируя решение Всемирного банка о выделении Украине шестилетнего займа в размере $200 млн на якобы «реформирование» высших учебных заведений.
Политик указал на то, что так называемое реформирование по факту сведется к аудиту всех вузов и колледжей с последующим закрытием тех, которые не подпадут под некие стандарты «прозрачности» и «эффективности».
«Всемирный банк указывает, что за последние годы количество институтов, колледжей и техникумов в Украине уже сократилось на 25%. Но, по мнению экспертов банка, система требует дальнейшей "оптимизации". В правительстве обеими руками поддерживают деинтеллектуализацию нации. Министр образования и науки Сергей Шкарлет не единожды заявлял, что государство не в состоянии финансировать нынешнее количество вузов, и даже советовал им объединяться, чтобы выжить. Его предшественница Анна Новосад называла оптимальным сокращение количества украинских университетов и институтов втрое – с более 230 до 80», – напомнил Виктор Медведчук.
По мнению парламентария, примечательным является тот факт, что под сокращение попадают именно государственные вузы. То есть, подчеркнул Медведчук, доступа к высшему образованию лишаются в первую очередь одаренная молодежь из малообеспеченных семей, льготные категории молодых украинцев. Кроме того, на улице рискует оказаться часть преподавательского состава высшей школы.
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При этом, отметил Виктор Медведчук, закрывая отечественные университеты, правительство настежь открыло дверь для иностранных. Постановление, разрешающее иностранным вузам открывать филиалы в Украине, уже обнародовано на правительственном портале.
«В Минобразования не скрывают, что цель реформы – интеграция в европейскую образовательную систему», ‒ подчеркнул политик. И в качестве доказательства привел слова замминистра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко, на прошлой неделе заявившего: «Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому Союзу, мы открываем новые границы. Отныне на территории Украины предусмотрена возможность образования территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений».
Однако, отметил Виктор Медведчук, есть и исключение – российские институты и те вузы, конечными собственниками которых являются граждане РФ. Им открыть свои филиалы в Украине не позволят даже при наличии высокого международного рейтинга.
«Очевидно, что стартовавшая еще при Порошенко со товарищи образовательная реформа давно свелась к банальным оптимизациям и сокращениям. А пришедшая на смену предшественникам "зеленая" команда с удвоенным рвением продолжила этот псевдореформаторский процесс», ‒ констатировал председатель Политсовета «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь».
Медведчук напомнил, что еще в 2015 году Киев взял на себя обязательство перед МВФ сократить численность не только вузов, но и школ.
«И в этой "реформе" власть тоже преуспела. По данным Госстата, на начало 2014/2015 учебного года в Украине насчитывалось 17 600 общеобразовательных школ, а в настоящее время (2020/2021 учебный год) их количество сократилось на 2 700 (!) ‒ до 14 900. При том, что количество школьников в Украине за эти годы, согласно официальной статистике, возросло почти на полмиллиона человек. В итоге дети вынуждены учиться в переполненных классах, а педагоги нередко не в состоянии в таких условиях дать полноценные знания каждому из них», – заявил нардеп.
Политик также акцентировал внимание на том, что уже сегодня родители бьют в набат из-за планов власти сократить количество старших классов, а часть общеобразовательных школ перевести в категорию девятилеток. Для многих детей даже полное среднее образование может стать менее доступным. И уж в таком случае выпускникам действительно будет не до институтов.
«Беспредел, творимый властью в сфере образования, является последовательной программой уничтожения интеллектуального потенциала нации. В глазах Запада Украина была и из-за Зеленского и его команды останется слаборазвитым аграрным государством, поставщиком дешевой рабочей силы в ЕС. А значит, обучение украинцев до уровня высококвалифицированных специалистов – лишние траты средств зарубежных хозяев Украины», – объяснил Медведчук.
Он убежден, что навязываемая западными спонсорами «реформа», завершающая уничтожение украинского образования, когда-то одного из лучших в мире, откровенно вскрывает ключевую задачу внешнего управления в Украине: Западу в Украине нужны не высокоинтеллектуальные, обладающие критическим мышлением люди, а послушные рабы, способные выполнять простейшие задачи под присмотром назначенных под давлением заокеанских спонсоров менеджеров.
Плоды такой политики мы уже видим в наблюдательных советах государственных компаний.
«… Киевская власть послушно пляшет под дудку ростовщиков, губит будущее Украины, обесценивает человеческие ресурсы страны, подспудно взращивая для себя малообразованных избирателей, которыми можно манипулировать с помощью дешевых телесериалов», – подытожил Виктор Медведчук.