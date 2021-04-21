Президент Зеленский, используя в качестве инструмента Совет национальной безопасности и обороны Украины, продолжает расправу с политическими оппонентами, маскируя ее под законодательную инициативу, призванную якобы ограничить влияние олигархов на экономику и политику страны

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Парламентарий уточнил, что речь идет об инициативе Президента ввести в Украине «статус олигарха».

«Не вызывает сомнений, что очередная инициатива главы государства, вместо того чтобы быть инструментом для борьбы с олигархами, в руках Зе-команды станет прежде всего инструментом для сведения счетов с оппозицией и политическими конкурентами, еще одной возможностью для бездарной "зеленой" власти выдавить из большой политики авторитетных оппонентов», – подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что в реальной деолигархизации Зеленский не заинтересован, и об этом свидетельствует то, что именно в его каденцию олигархи существенно усилили свои позиции в Украине.

«Например, именно в интересах крупнейшей в Украине финансово-промышленной группы Верховной Радой был проголосован законопроект о продлении особого периода действия преференций для "зеленой энергетики" и отменен льготный тариф на электроэнергию для населения. В интересах другой финансово-промышленной группы – узаконен взаимозачет между компанией "Укрнафта" и госбюджетом Украины на сумму долга свыше 30 млрд грн. В пользу третьей – ликвидирована норма относительно дифференциации промышленного и бытового лома и до сих пор применяется убыточный для государственной "Укрзалізниці" сниженный тариф на перевозку железной руды. А в интересах отдельных агрохолдингов парламент снизил ставку НДС с 20% до 14% для некоторых видов агропродукции», – сообщил политик.

Виктор Медведчук уточнил, что все эти факты являются лишним доказательством тому, что заявленная инициатива Зеленского является абсолютно декларативной и никоим образом не направлена на реальную деолигархизацию и демонополизацию экономики страны.

«А самые преступные из решений Зе-команды – это принятие законодательных актов по распродаже земель сельскохозяйственного назначения за бесценок; распродаже крупнейших стратегических предприятий в условиях критически низкой капитализации; укреплению/построению пирамиды ОВГЗ с неоправданно высоким уровнем доходности; введению незаконных антиконституционных санкций в отношении трех независимых информационных телеканалов. Именно эти шаги в долгосрочной перспективе являются наиболее губительными и для национальной экономики, и для граждан страны», – подчеркнул председатель Политсовета ОПЗЖ.

По его мнению, в 2021 году грядет очередной передел собственности в Украине. И происходить это будет также под эгидой власти в интересах приближенных финансово-промышленных групп.

«В секторальном разрезе сюда следует отнести: сельское хозяйство (открытие с 1 июля рынка земли существенно трансформирует рынок землепользования в Украине в пользу крупнейших агрохолдингов); добычу природных ресурсов (приватизация "Укргаздобычи" и глобальный пересмотр выданных лицензий по всей линейке полезных ископаемых); энергетику. Также стоит ожидать существенной реструктуризации активов в системе "Укроборонпрома" и прочего», – сообщил парламентарий.

Также он обратил внимание, что на фоне ускоренной олигархизации после прихода к власти Зеленского и его окружения повысился уровень тенизации украинской экономики.

«Согласно оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, если в 2019 году уровень теневой экономики составлял 28%, то в 2020-м этот показатель вырос до 31%. В отраслевом разрезе наиболее высокий уровень тенизации зафиксирован в добывающей промышленности (39%), самый низкий – в сельском хозяйстве (14%). А рекордное за последние годы падение ВВП Украины и ряда других ключевых макроэкономических параметров свидетельствует о неспособности власти решать стратегические экономические задачи», – считает Медведчук.

По его словам, оппозиция еще в прошлом году предлагала действующей власти свой план реальной деолигархизации с учетом в том числе и мирового опыта.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" еще в сентябре 2020 года зарегистрировала проект закона № 4122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере антимонопольной политики, деолигархизации и обеспечения добросовестной конкуренции", который направлен на преодоление негативных последствий олигархизации», – сказал политик.

Он пояснил, что документом предусмотрен ряд эффективных инструментов, которые позволят «реально снизить уровень монополизации рынков товаров и услуг и тем самым избежать искусственного завышения цен, сформировать четкие правовые основы разделения монопольных образований и ограничить проявления недобросовестной конкуренции», что, в свою очередь, позволит сформировать предпосылки к восстановлению национальной экономики и преодолению бедности.

«Ну а объявленное Президентом Зеленским "большое наступление на олигархов", увы, является всего лишь попыткой перешерстить крупнейшие бизнес-структуры, перенаправить денежные потоки в карманы финансовых спонсоров "зеленой" команды и устранить неугодных политических оппонентов, представляющих реальную угрозу для нынешней власти», – резюмировал Виктор Медведчук.