Украина не демонстрирует готовности к ведению конструктивного диалога по вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе - прошло шесть лет с момента подписания "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений". Однако ни комплекса, ни выполнение мероприятий власть не обеспечивает.

Как передает 112ua.tv, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук уверен, это свидетельствует о том, что власть не собирается возобновлять мир на востоке.

– Были достигнуты договоренности о прекращении огня и достижении режима тишины, и он в первые месяцы где то-то как-то соблюдался. Потом стало нарастать число обстрелов с двух сторон, число нарушений с двух сторон. И это все продолжается сегодня. Представители украинской власти давно уже рассуждают и заявляют о том, что они не согласны с минскими соглашениями и не собираются их выполнять. Разве это не оценка той политической воли которая отсутствует, если говорить о политической воле на мирное урегулирование ситуации на Донбассе, возвращения Донбасса в Украину, а Украину на Донбасс. Это яркое свидетельство этой власти, что и ранее, и сегодня она не собирается устанавливать мир на Донбассе.

Политик уверен, что путь к миру - это выполнение уже достигнутых договоренностей. И надеется, что силового варианта развития событий власть не допустит.

– Потому что это приведет к эскалации, это приведет к многочисленным жертвам и этого допустить не должна ни одна ,ни вторая сторона. Это моя твердая уверенность и принципиально-последовательная позиция. Потому что я считаю , что есть "Минские соглашения", наша партия предложила мирный план урегулирования этой ситуации. И надо идти по пути того, что существует, о чем достигнута договоренность. А не выдумывать варианты Б и Ц в угоду национал-радикалам, в угоду радикальным силам, которые не хотя мира и не хотят возвращения Донбасса в Украину.

Виктор Медведчук отстаивает четкое выполнение Минских договоренностей и призывает власть прекратить политическую войну с оппозицией и объединиться с миротворцами для скорейшего урегулирования ситуации на Донбассе ради мира и процветания всей Украины.