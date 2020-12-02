За два дня на лечение ушло семь тысяч гривен

В Бердянске компания подростков подожгла 12-летнего приятеля, в результате чего тот получил 30% ожогов тела

У ребенка ожоги нижних конечностей, гениталий и рук, пишет на своей странице Фейсбук волонтер Злата Некрасова.

По ее информации, Вову, а именно так зовут потерпевшего, перевели из Бердянска в Запорожье, где врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.

Девушка пообщалась с мальчиком в палате больницы, и он рассказал, что произошло 29 ноября.

Владимир отправился к друзьям на ночевку. Дети поиграли в компьютерные игры.

«Потом Кирилл вспомнил про самопал. Самопал – это как самодельный алкогольный напиток. В нем больше 60 градусов спирта. Они облили мне штаны. Они изначально хотели чуть-чуть облить, а налилось сильно много, и потушить сразу. Вообще, я не хотел этого, но они сказали: или сто щелбанов, а у Кирилла они такие, что он замахивается и с кулака… И потом они налили на штаны сзади мне и подожгли спичками. Потушить огонь нельзя было, только под водой… Я сразу начал снимать штаны и все то, что горело, и потом сразу под воду», – рассказал Владимир.

Волонтер отметила, что мама воспитывает парня одна. Она временно не работает и стоит на учете в центре занятости. Лечение сына съедает огромные для семьи деньги. За два дня было потрачено семь тысяч гривен.

Полиция возбудила по этому факту уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК.

В комментариях Некрасова добавила, что с парнем скоро начнет работать психолог.

«Думаю, не от хорошей жизни этот мальчишка оказался в такой компании, и самое ужасное в такой ситуации», «Когда взрослые люди говорят "доигрался" - это бездушно и дико, пацану ведь только 12 лет! Алкоголь - норма жизни в семье этого мальчишки, воспитывается примером, поэтому работа психолога однозначно необходима, как и прямая помощь медикаментами», – пишут пользователи.

Как известно, инцидент произошел в ночь на 29 ноября в Бердянске в доме на улице Европейской. Дети хотели снять «крутое» видео и пошли на такой шаг. Увидев последствия, они быстро отвели потерпевшего домой, а его мать уже вызвала скорую.

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