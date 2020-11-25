Мама рассказала о состоянии девочки, на которую упала бетонная плита в Днепре

Как передает Politeka.net, соответственный пост Надежда Кинько опубликовала на своей страничке в Facebook.

Напомним, на 10-летнюю девочку упал бетонный забор на территории школы. Ребенок получил перелом, а неправильно установленный гипс привел к плохим последствиям - девочке грозила ампутация пальцев.

По словам ее мамы, врачи делают все возможно, чтобы спасти ножку Маргариты.

"Сегодня замечательны день у нас. Сегодня был консилиум нам сказали что все будет хорошо прогноз положительный. Врачи у нас замечательные они сделают всё, чтобы Маргоша была здорова на 100%", - отметила мама девочки.


Также Надежда поблагодарила всех неравнодушных как за моральную, так и за финансовую поддежку девочки.
"Спасибо! Ещё хочу сказать всем людям спасибо за их помощь и молитвы. Это колоссальная поддержка. Пусть вас всех охраняет Бог", - написала женщина.

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В комментариях под сообщением днепряне пожелали Маргоше скорейшего выздоровления.
"Красоточка, всё будет хорошо", "Маргоша, ты обязательно выздоровеешь! Мы все очень рады, что появились хорошие новости. Ты победишь, мы все в тебя верим", "Надюша я очень сочувствую вашей семье, и Риточке, желаю вам терпения и сил! Мы все молимся за выздоровление девочки! И за врачей которые обязательно вылечат ножку!", - писали в сети.