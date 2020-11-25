Мама рассказала о состоянии девочки, на которую упала бетонная плита в Днепре
Как передает Politeka.net, соответственный пост Надежда Кинько опубликовала на своей страничке в Facebook.
Напомним, на 10-летнюю девочку упал бетонный забор на территории школы. Ребенок получил перелом, а неправильно установленный гипс привел к плохим последствиям - девочке грозила ампутация пальцев.
По словам ее мамы, врачи делают все возможно, чтобы спасти ножку Маргариты.
Также Надежда поблагодарила всех неравнодушных как за моральную, так и за финансовую поддежку девочки.
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