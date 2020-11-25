"Сегодня замечательны день у нас. Сегодня был консилиум нам сказали что все будет хорошо прогноз положительный. Врачи у нас замечательные они сделают всё, чтобы Маргоша была здорова на 100%", - отметила мама девочки.



Также Надежда поблагодарила всех неравнодушных как за моральную, так и за финансовую поддежку девочки. Также Надежда поблагодарила всех неравнодушных как за моральную, так и за финансовую поддежку девочки.

"Спасибо! Ещё хочу сказать всем людям спасибо за их помощь и молитвы. Это колоссальная поддержка. Пусть вас всех охраняет Бог", - написала женщина.

В комментариях под сообщением днепряне пожелали Маргоше скорейшего выздоровления.

"Красоточка, всё будет хорошо", "Маргоша, ты обязательно выздоровеешь! Мы все очень рады, что появились хорошие новости. Ты победишь, мы все в тебя верим", "Надюша я очень сочувствую вашей семье, и Риточке, желаю вам терпения и сил! Мы все молимся за выздоровление девочки! И за врачей которые обязательно вылечат ножку!", - писали в сети.